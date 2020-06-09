Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Порядка полусотни венесуэльских нефтяных танкеров будут внесены в чёрные списки США из-за импорта иранских углеводородов, пишет 9 июня газета The Wall Street Journal.

Источники сообщили изданию, что соответствующие санкции готовит американский минфин.

Под санкции могут подпасть зарегистрированные в Греции суда компаний NGM Energy SA и Dynacom Tankers Management Ltd. Также санкции угрожают танкерам, чей судовладелец — гражданин Кубы Алекс Сааб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки компаний и судов Ирана включены в санкционный список США накануне, 8 июня, из-за перевозки нефтепродуктов в Венесуэлу.

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