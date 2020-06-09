Москва, 9 июня 2020, 18:42 — REGNUM Трудовое законодательство будет «донастроено» в соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина, который он утвердил по итогам его совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая 2020 года.
В поручениях говорится об использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений, а также о регулировании режимов удалённой занятости.
Теперь Правительство РФ обязано ежеквартально отчитываться о мерах, направленных на совершенствование деятельности органов службы занятости населения в части, касающейся повышения качества услуг по трудоустройству, предоставления таких услуг в электронной форме, в том числе с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в России».
До 1 июля 2020 года правительство РФ должно проработать вопросы, касающиеся создания единой интернет-платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений.
До 20 декабря 2020 года правительству под руководством Михаила Мишустина предстоит проработать вопросы, касающиеся внесения в трудовое законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.
Напомним, что в декабре 2019 года был принят федеральный закон
24 апреля подписан федеральный закон
2 июня 2020 года Московская городская дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу.
Резюмируя последние изменения в трудовом законодательстве, можно сделать вывод, что они направлены на оптимизацию документооборота, то есть на упрощение работы чиновников, а не на достижение максимальной занятости населения.
С учетом того, что в результате пандемии, часть отраслей российской экономики понесла колоссальные убытки, а некоторые отрасли и вовсе исчезли, перспектива появления новых рабочих мест крайне туманна. И в связи с этим непонятно, как цифровые трудовые книжки, единая цифровая платформа и закон об удаленный работе поможет гражданину России трудоустроиться на предприятие, которого не существует.
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