Москва, , 18:42 — REGNUM Трудовое законодательство будет «донастроено» в соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина, который он утвердил по итогам его совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая 2020 года.

Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован, и его обязательно надо использовать, поскольку такой удалённый, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами. Например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах. Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на «цифре», в значительной степени будет носить распределённый, сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому «, — Владимир Путин на совещании. «, — сказал на совещании.

В поручениях говорится об использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений, а также о регулировании режимов удалённой занятости.

Теперь Правительство РФ обязано ежеквартально отчитываться о мерах, направленных на совершенствование деятельности органов службы занятости населения в части, касающейся повышения качества услуг по трудоустройству, предоставления таких услуг в электронной форме, в том числе с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в России».

До 1 июля 2020 года правительство РФ должно проработать вопросы, касающиеся создания единой интернет-платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений.

До 20 декабря 2020 года правительству под руководством Михаила Мишустина предстоит проработать вопросы, касающиеся внесения в трудовое законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

Напомним, что в декабре 2019 года был принят федеральный закон от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде».

24 апреля подписан федеральный закон от 24.04.2020 N 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой», который предусматривает возможности работников использовать личные кабинеты в системе «Работа в России» для получения размещённых в нем работодателем электронных документов, связанных с работой. В связи с появлением этого регулирующего акта Министерство труда предложило проект постановления Правительства, в котором утверждается новая цель общероссийской базы вакансий «Работа в России» — использование и хранение электронных документов, связанных с работой гражданина РФ.

2 июня 2020 года Московская городская дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу.

Резюмируя последние изменения в трудовом законодательстве, можно сделать вывод, что они направлены на оптимизацию документооборота, то есть на упрощение работы чиновников, а не на достижение максимальной занятости населения.

С учетом того, что в результате пандемии, часть отраслей российской экономики понесла колоссальные убытки, а некоторые отрасли и вовсе исчезли, перспектива появления новых рабочих мест крайне туманна. И в связи с этим непонятно, как цифровые трудовые книжки, единая цифровая платформа и закон об удаленный работе поможет гражданину России трудоустроиться на предприятие, которого не существует.

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