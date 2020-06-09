Москва, , 18:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре 9 июня обсудили ситуацию с коронавирусом, а также положение дел на Украине, в Ливии и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе обсуждения вопросов борьбы с пандемией коронавируса стороны подтвердили настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.

При обсуждении внутриукраинского конфликта была высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений, а также решений, принятых на парижском саммите «нормандской четвёрки» в 2019 году. Путин и Меркель отметили важность активизации переговорного процесса как в контактной группе, так и в «нормандском формате», информирует пресс-служба.

«Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры России и ФРГ также выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии, была подчёркнута безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН.

«С российской стороны дана позитивная оценка посредническим усилиям Египта по мирному урегулированию ливийского кризиса в развитие решений Берлинской международной конференции 19 января сего года», — указывается в пресс-релизе.

Кроме этого, Путин и Меркель рассмотрели ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения. По итогам беседы они условились о дальнейших контактах.

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.