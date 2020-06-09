Москва, , 18:41 — REGNUM Так, по существу, и не начавшись, тихо завершились общественные слушания по проекту закона «О внесении изменений в федеральный закон «О персональных данных». Согласно паспорту проекта закона, 2 июня 2020 года должна была завершена процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ) законопроекта федерального уровня «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».

Проект постановления является инициативой Минкомсвязи России. Процедура ОВР, стартовавшая 19 мая, до сих пор находится на этапе «Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта». Текст проекта закона так и не был опубликован для общественного обсуждения, несмотря окончание срока обсуждения. Также не представляется возможным найти текст законопроекта в открытых источниках.

Законопроект об изменениях в закон «О персональных данных» имеет ключевое значение для трансформации правового поля Российской Федерации в связи с реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и национальной стратегии «Развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».

Некоторые законодательные акты, относящиеся к развитию искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации государственных услуг, например федеральный закон от 8 июня 2020 г. №168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» и федеральный закон от 24.04.2020 №123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 федерального закона «О персональных данных», содержат противоречия с действующим законом «О персональных данных».

По логике, текст поправок должен быть наконец представлен общественности, а общественное обсуждение проведено не до, а после получения возможности доступа к законопроекту. К сожалению, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов подобная «забывчивость» или небрежность происходит не впервые. Скорее, это общая тенденция «развития» российской демократии — сначала что-то делать, а потом удивляться реакции народа, которая почему-то неприлично не совпадает с результатами официальных социологических опросов.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин заявил о необходимости снижать риски утечек личных данных