Хельсинки, , 18:13 — REGNUM Работа посольства Финляндии в Ираке возобновлена, сообщили 9 июня в пресс-службе финского МИД.

Деятельность финской дипмиссии в Багдаде восстановилась с 9 июня. В финском дипломатическом ведомстве отметили, что в Ираке сохраняется тяжёлая эпидемиологическая обстановка.

Напомним, посольство Финляндии в Ираке временно прекратило работу 17 марта из-за пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ираке количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 13 481, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — 370.

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