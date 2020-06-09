Иерусалим, , 23:33 — REGNUM В израильском правительстве разгорелся спор по поводу выхода с карантина. Почему минздрав и Совет национальной безопасности оказались в оппозиции прочим министерствам, рассказывают «Вести» (Израиль).

По мнению израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обратного пути в карантинные ограничения нет и восстанавливать эти меры не имеет смысла. Все, что можно, как он считает, можно сделать на данном этапе, учитывая отмечающийся рост числа заразившихся, это приостановить отмену ограничений, а не вводить обратно уже отмененные.

Таким образом, по мнению главы израильского правительства, 169 новых случаев заражения, выявленных израильскими медиками за последние сутки, это не повод возвращать все строгости прошедшего этапа борьбы с эпидемией. В свою очередь, представители минздрава и Совета национальной безопасности требуют закрыть школы, указывая, что нынешняя вспышка заражений связана именно с возобновлением школьных занятий.