Калуга, , 18:05 — REGNUM 9 июня временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия». Его провел секретарь генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак в режиме видеоконференции.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» Пресс-служба правительства Калужской области

Одним из ключевых вопросов повестки было внесение предложений по итогам предварительного голосования по кандидатурам на посты глав субъектов Российской Федерации. Их назвали 9 регионов, в числе которых — Калужская область.

Представляя кандидатуру Владислава Шапши, заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов отметил, что кандидат на пост губернатора Калужской области прошел все этапы партийного роста. В настоящее время он является исполняющим полномочия секретаря калужского регионального отделения партии «Единая Россия».

Обращаясь к однопартийцам, Владислав Шапша поблагодарил коллег за поддержку и назвал ряд задач, которые сегодня стоят перед Калужской областью, партией и страной в целом. Прежде всего, он отметил выход из сложной ситуации, связанной с коронавирусом: «Единая Россия» уже развернула мощную волонтерскую работу, помогая нуждающимся во время эпидемии. Но надо смотреть в будущее. Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность, достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе».

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Шапша также подчеркнул, что область всегда была регионом-лидером по привлечению инвестиций и должна стать центром инновационной современной экономики в России. «Регион заслуженно гордится своими достижениями, и мы ставим себе задачу упрочить это лидерство», — сказал он.

Глава области назвал проекты, реализация которых станет основой для достижения цели, даст новые рабочие места, укрепит экономику региона. Среди них — строительство нового предприятия по производству уникального энергетического оборудования и комбината по производству стального и чугунного литья в Мещовске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» Пресс-служба правительства Калужской области

При этом Владислав Шапша выразил уверенность, что нельзя замыкаться только на цифрах промышленного роста. Очень важно, чтобы жители области почувствовали отдачу в своей повседневной жизни. Сейчас, по его словам, наибольшее внимание людей приковано к медицине. Поэтому принято решение вместе с партией реализовывать проекты, которые уже сегодня позволяют построить 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать и переместить в новое здание станцию скорой помощи в Калуге, а в третьем по величине городе области — в Людиново — начать строительство поликлиники, построить детскую поликлинику. В продолжение были озвучены планы строительства современного онкологического центра и крупного больничного комплекса на Правобережье Калуги.

«Я считаю выполнение этих обязательств задачей партии и своей личной ответственностью», — резюмировал Владислав Шапша.

В свою очередь Андрей Турчак обратил внимание на то, что первый в России волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открылся именно в Калужской области: «И Партия, и исполнительная власть региона большое внимание уделяли этой работе. Есть хорошие результаты. Это тоже основа той избирательной кампании, которая предстоит и которая должна завершиться победой нашего кандидата».

На основании решения президиума генерального совета партии «Единая Россия» кандидатура Владислава Шапши будет вынесена для рассмотрения на заседании конференции регионального отделения партии.