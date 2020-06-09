Минск, , 17:32 — REGNUM Министр энергетики России Александр Новак в режиме видеоконференции провел переговоры с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем. Об этом сегодня, 9 июня, проинформировала пресс-служба российского министерства.

«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Белоруссии в газовой сфере», — сказано в кратком официальном сообщении.

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Напомним, Александр Лукашенко не первый год озвучивает требование к России снизить стоимость поставок газа в Белоруссию до уровня российского региона, в частности — как для Смоленской области. При этом белорусский лидер периодически обвиняет Кремль в посягательствах на «суверенитет и независимость» постсоветской республики.

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Накануне Газпром заявил, что начнёт обсуждение нового контракта на поставку газа в Белоруссию не ранее, чем будет погашена белорусская задолженность в размере $165,57 млн. Газ поставляется по $127 за тысячу кубометров.

Минск наличие долга отрицает. Он также требует от поставщика предоставления расчётов калорийности российского газа «в соответствии с законодательством Республики Беларусь». Параллельно ведутся изыскания по диверсификации импорта российского газа.

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