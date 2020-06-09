Хельсинки, , 22:45 — REGNUM На политическом пространстве Финляндии в последнее время происходят серьезные перестановки: в результате скандала Катри Кулмуни подала в отставку с поста министра финансов, в результате чего Матти Ванханен подал в отставку с поста председателя парламента и занял пост министра финансов. Теперь место Ванханена в качестве председателя парламента Финляндии Эдускунты займет Ану Хелена Вехвиляйнен. Об этом 9 июня сообщила финское издание Svenska Yle.

56-летняя Вехвиляйнен является опытным парламентарием и политиком в исполнительной ветви власти, которая работала в администрации премьер-министра Юхи Сипиля министром местного самоуправления и общественных реформ в 2015—2019 гг. Некоторое время Вехвиляйнен также занимала пост министра транспорта в начале прошлого лета. В настоящее время она возглавляет парламентский комитет по социальным вопросам и здравоохранению.

«Ану Вехвиляйнен имеет разносторонний опыт и является нужным человеком в нужном месте во время сложного кризиса, вызванного пандемией коронавируса», — заявил журналистам председатель парламентской группы Финляндского Центра Антти Курвинен.