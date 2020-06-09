Москва, 9 июня 2020, 17:20 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов разъяснил механизм работы правительственной горячей линии для медицинского персонала. Детально о ее работе и о личной включенности в решение проблем и вопросов врачей Александр Бречалов рассказал 9 июня в прямом Инстаграм-эфире с директором департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьей Кислицыной.
Александр Бречалов также объявил в эфире, что с 15 июня в регионе отменят четырнадцатидневный карантин для въезжающих в регион. Это отмена не затронет лишь тех, кто работает организованными группами вахтовым методом в острых точках по коронавирусу. При этом глава Удмуртии поделился личными ощущениями в связи с перенесенной коронавирусной инфекцией и оценкой работоспособности всей системы здравоохранения Удмуртии.
В беседе Александр Бречалов отметил, что в период пандемии важные задачи для региона не отошли на второй план и реализация национальных проектов не останавливалась. В регионе продолжает работать весь сектор АПК, ведутся ремонтные работы объектов социальной инфраструктуры, введены специальные меры поддержки для IT-отрасли, остается важной задача по наращиванию несырьевого экспорта и привлечению инвестиций.
Глава региона привел примеры реальной поддержки предприятий и малого и среднего бизнеса в сложных условиях, поделился итогами инвестиционной сессии в рамках проекта «Удмуртия Calling».
В рамках диалога Александр Бречалов также высказал свое мнение по вопросу общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, отметив, что с точки зрения безопасной организации самой процедуры, регион полностью готов.
Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. В рамках Инстаграм-трансляции, которая шла как в аккаунте проекта «Региональные практики», так и в аккаунте гостя, были озвучены актуальные вопросы от модератора и жителей региона.
Читайте также: Приоритеты Югры: сельское хозяйство и аварийное жилье
Как сообщало ИА REGNUM, ЭИСИ выпускает ряд аналитических продуктов, среди которых: ежедневный «Мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», еженедельные «Рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» и «Мониторинг региональных практик».
Читайте ранее: Валерий Лимаренко: Мы не победили коронавирус, мы научились с ним жить