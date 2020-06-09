Москва, , 17:20 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов разъяснил механизм работы правительственной горячей линии для медицинского персонала. Детально о ее работе и о личной включенности в решение проблем и вопросов врачей Александр Бречалов рассказал 9 июня в прямом Инстаграм-эфире с директором департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьей Кислицыной.

«Это специальный отдельный телефон Главы Республики и Министра здравоохранения. Он сейчас передо мной. Например, за время нашего разговора — 29 неотвеченных. Я не успеваю сам отвечать на все вопросы, но вникаю всегда. На сложные вопросы от медицинских работников отвечаю сам обязательно. Сейчас ситуация больше психологического напряжения у всех, у врачей тем более. С врачами обязательно нужно быть на связи. Это вопросы, которые сформировались, в том числе и за счет слухов. И когда глава на них отвечает — это своевременно и правильно. Благодаря их обращениям, мы внесли коррективы не только в систему оплаты, не только в организацию работы, но разработали специальные протоколы. Это адекватная мера в данной ситуации. Это помогло нам выстроить, на мой взгляд, вполне сбалансированную и правильную систему поддержки медицинских работников в этой непростой ситуации», — сказал Александр Бречалов.

Александр Бречалов также объявил в эфире, что с 15 июня в регионе отменят четырнадцатидневный карантин для въезжающих в регион. Это отмена не затронет лишь тех, кто работает организованными группами вахтовым методом в острых точках по коронавирусу. При этом глава Удмуртии поделился личными ощущениями в связи с перенесенной коронавирусной инфекцией и оценкой работоспособности всей системы здравоохранения Удмуртии.

В беседе Александр Бречалов отметил, что в период пандемии важные задачи для региона не отошли на второй план и реализация национальных проектов не останавливалась. В регионе продолжает работать весь сектор АПК, ведутся ремонтные работы объектов социальной инфраструктуры, введены специальные меры поддержки для IT-отрасли, остается важной задача по наращиванию несырьевого экспорта и привлечению инвестиций.

Глава региона привел примеры реальной поддержки предприятий и малого и среднего бизнеса в сложных условиях, поделился итогами инвестиционной сессии в рамках проекта «Удмуртия Calling».

В рамках диалога Александр Бречалов также высказал свое мнение по вопросу общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, отметив, что с точки зрения безопасной организации самой процедуры, регион полностью готов.

Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. В рамках Инстаграм-трансляции, которая шла как в аккаунте проекта «Региональные практики», так и в аккаунте гостя, были озвучены актуальные вопросы от модератора и жителей региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЭИСИ выпускает ряд аналитических продуктов, среди которых: ежедневный «Мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», еженедельные «Рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» и «Мониторинг региональных практик».

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