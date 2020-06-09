Киев, , 17:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался в отношении мэров крупных городов страны, которые в настоящий момент нелояльны Киеву.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», фрагменты которого опубликованы сегодня, 9 июня.

Зеленский, в частности, высказал мнение, что такие мэры «настроены не против нас, а в первую очередь против Украины», и добавил, что это можно считать «сепаратизмом».

"Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — сказал президент.

Политолог Виталий Бала в своем комментарии удивляется, что никто из окружения не подскажет Зеленскому, что президент страны не может «налево и направо» называть людей «сепаратистами», даже если они ему сильно не нравятся.

«Зеленский даже не понимает, что он дискредитирует не только институт президента, но и центральную власть. А попытки «забрать» деньги у местного самоуправления фактически «ставят крест» на децентрализации. Такие заявления являются очень опасными, так как последствием действий — если они будут — станет ослабление страны», — прогнозирует эксперт.

В завершение Бала отмечает, что, судя по последним заявлениям и инициативам Зеленского и его окружения, он «сознательно или бессознательно», но разъединяет страну и украинцев.

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае президент Зеленский в своем обращении предупредил «всех представителей городской власти, которые путают слова «децентрализация» и «автономия».

Заявление спровоцировало волну недовольства на местах, а самым резонансным стал ответ мэра Днепропетровска Бориса Филатова, который обвинил офис президента Украины в специальном «разгоне» тезисов про «усиление сепаратистских тенденций» в стране. Также Филатов заявил, что в самые горячие для Украины моменты представители нынешней власти «на корпоративах в Москве плясали».

До этого у центральной власти был ряд столкновений с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который отказывался выполнять ряд карантинных решений Киева.

Отметим, что осенью нынешнего года на Украине должны состояться местные выборы.