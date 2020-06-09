Рига, , 17:10 — REGNUM Заседания правительства Латвии и после отмены режима ЧС будут проходить в удалённом режиме. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщили 9 июня в бюро премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

В сообщении говорится, что коронавирус в стране не побеждён, а поэтому нужно продолжить проводить заседания правительства в удалённом режиме.

В настоящее время неизвестно, когда в следующий раз состоится очное заседание латвийского правительства. Кроме этого, после прекращения действия режима ЧС в стране отменены регулярные внеочередные заседания правительства по четвергам. В дальнейшем заседания правительства будут проходить, как и ранее, по необходимости.

В этот четверг, 11 июня, согласно календарю премьер-министра страны, заседание не предусмотрено.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.