Луганск, 9 июня 2020, 17:07 — REGNUM Считать самостоятельным, новым субъектом переговоров по Минским соглашениям так называемых представителей, выдвинутых Украиной, нельзя, сообщает 9 июня ЛуганскИнформЦентр.

Комментируя минувшие переговоры Контактной группы, состоявшиеся сегодня, 9 июня, представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что как новую сторону переговоров, «которая имела бы хоть какое-то право обсуждать и согласовывать» вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, никто этих представителей не воспринял.

Не восприняли их ни республики Донбасса, ни Россия, ни представители ОБСЕ.

«Они заявлены были официальной нотой МИД Украины и сидели за столом украинской делегации».
Мирошник

Украинские «представители Донбасса», направленные на переговоры, — это «два блогера-радикала якобы от Донецка», отмечает Мирошник, а также «врач-травматолог и бывший работник прокуратуры — якобы от Луганска».

«Эти согласуют все, это не проблема!»
Мирошник

Что характерно, за все четыре часа переговоров, отметил Мирошник, двое из четверых новоприглашённых украинцев «не произнесли ни слова».

«Один дважды пытался выступить, но не смог понять тему переговоров и был остановлен координатором от ОБСЕ (Пьером Морелем — прим. ИА REGNUM), который попросил его с жалобами на тяжёлую жизнь попробовать поучаствовать в заседании гуманитарной группы, так как в политической подгруппе эти темы не обсуждаются».
Мирошник

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 июня состоялись очередные переговоры по Донбассу. Украина настояла, чтобы в них участвовали «представители Донбасса» с её стороны.

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