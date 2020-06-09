Луганск, 9 июня 2020, 17:07 — REGNUM Считать самостоятельным, новым субъектом переговоров по Минским соглашениям так называемых представителей, выдвинутых Украиной, нельзя, сообщает 9 июня ЛуганскИнформЦентр.
Комментируя минувшие переговоры Контактной группы, состоявшиеся сегодня, 9 июня, представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что как новую сторону переговоров, «которая имела бы хоть какое-то право обсуждать и согласовывать» вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, никто этих представителей не воспринял.
Не восприняли их ни республики Донбасса, ни Россия, ни представители ОБСЕ.
Украинские «представители Донбасса», направленные на переговоры, — это «два блогера-радикала якобы от Донецка», отмечает Мирошник, а также «врач-травматолог и бывший работник прокуратуры — якобы от Луганска».
Что характерно, за все четыре часа переговоров, отметил Мирошник, двое из четверых новоприглашённых украинцев «не произнесли ни слова».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 июня состоялись очередные переговоры по Донбассу. Украина настояла, чтобы в них участвовали «представители Донбасса» с её стороны.
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