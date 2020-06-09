Москва, , 17:04 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в период пандемии коронавируса власти смогли не допустить паники и избежать обострения криминагенной обстановки. Об этом Медведев заявил сегодня, 9 июня, на онлайн-совещании по проекту концепции общественной безопасности в Российской Федерации до 2030 года.

По словам Медведева, сейчас власти надеются на то, что страна постепенно выходит из периода пандемии. Российская система общественной безопасности, в целом, по мнению Медеведва, доказала свою эффективность.

«Нам удалось не допустить паники среди людей, как это происходило, к сожалению, в некоторых других странах, и, как следствие, в целом избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем», — сказал он.

Также Медведев напомнил, что прежняя концепция общественной безопасности была принята в 2013 году и она была рассчитана на семь лет. С тех пор многое изменилось, это должно быть отображено в новой концепции.

Что касается рисков, то они в период пандемии безусловно были. Для этого достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит в США.

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