Тирана, , 18:28 — REGNUM На следующий день после состоявшегося 8 июня при активнейшем участии представителей ЕС и США принятия соглашения по избирательной реформе, 9 июня премьер-министр Албании Эди Рама позволил себе открыто излить накопившееся напряжение.

Как сообщает печатный орган албанской оппозиции Lapsi, албанский премьер-министр заявил, что это последний раз, когда его правительство позволяет посольствам вмешиваться в решение внутриполитических вопросов для того, чтобы обеспечить диалог между политическими партиями.

Заявление было сделано Рамой в ходе заседания национального совета по европейской интеграции. Албанский премьер-министр подчеркнул, что политика должна сама разбираться со своими проблемами.

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