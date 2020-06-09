Минск, , 16:54 — REGNUM Евросоюз принял к сведению объяснения официального Минска по инцидентам, связанным с задержаниями популярного блогера Сергея Тихановского и его сторонников. С учётом этого ЕС считает происходящее репрессиями и требует прекращения преследования критиков властей Белоруссии. Об этом сегодня, 9 июня на брифинге в Брюсселе заявил Петер Стано — пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Учитывая безосновательный характер преследования и содержания в заключении Тихановского, мы потребовали его безусловного освобождения, а также снятия всех обвинений, выдвинутых против него и других лиц», — сообщил журналистам официальный представитель главы дипломатии Евросоюза.

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Стано напомнил, что в Белоруссии сейчас проходят президентские выборы. Он обратил внимание на несоответствие белорусских условий общепринятым стандартам, напомнив: «Парламентские выборы прошлого года стали упущенной возможностью проведения их по европейским нормам. Теперь Белоруссии очень важно обеспечить соблюдение фундаментальных прав и прав человека для местного населения».

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Белоруссии предстоит создать контекст для перехода к демократии, уверен официальный представитель главы дипломатии Евросоюза. В этом контексте Стано отметил, что нынешняя президентская кампания в постсоветской республике «будет иметь решающее значение для отношений между Евросоюзом и Белоруссией».

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Напомним, сегодня, 9 июня Следком Белоруссии официально проинформировал о предъявлении задержанному 29 мая в Гродно блогеру Тихановскому — руководителю инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской, а также семи его товарищам обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Арестованные обвиняются в грубом нарушении общественного порядка и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Предусмотренный избирательным законодательством и предписанный Центризбиркомом сбор подписей в Гродно белорусские следователи трактуют как «проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции».

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