Минск, , 16:49 — REGNUM «Вот такой вот колхоз — все делается через одно место. Где-то происходит идиотская экономия, а где-то расточительство», — констатировал уволившийся из Мингорисполкома Евгений Кедрун, опубликовавший на своей странице в Facebook «Обращение к госслужащим РБ».

«В данный момент каждый белорус обеспокоен ситуацией с выборами в нашей стране. Все надеются на перемены, и это вполне возможно, если силовики, бюджетники и госслужащие перестанут бояться», — сообщил Кедрун.

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Он работал в Мингорисполкоме 2,5 года в отделе протокола и зарубежных связей. Ему довелось побывать на многих предприятиях и организациях Минска.

«Я видел показуху на «процветающих цехах и заводах» не из сюжета по госканалу, а наяву, а также «столкнулся» по работе с достаточно большим количеством управляющих и сотрудников различных госструктур, — рассказал Кедрун. — Большинство — трудолюбивые, хорошие и грамотные люди. Но запуганные».

Его бывший начальник получал 800$ с 30-летней выслугой на высоких государственных постах. Самого Кедруна «держали — слухами о возможной квартире (сказка про серого бычка) и моральным давлением сверху «ты ничего не можешь без нас». После увольнения зарплата экс-чиновника удвоилась, а условия работы улучшились.

По его мнению, всем «осточертело» такое из обычных для Белоруссии явлений: «У нас субботник — иди мети улицы!», «У нас спартакиада — иди беги за исполком», «У нас выборы — подписывайся», «Работал 12 часов — пиши в табель 8», «Бюджета на ремонт служебного авто нет — ремонтируй из своих».

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«На любой вопрос относительно целесообразности мероприятия и в целом законности в лучшем случае будет один ответ «Ну вы же все понимаете!» или «ты что не понимаешь, где работаешь?». Или вот такое: В мой первый рабочий день в исполкоме меня послал на три буквы и обматюгал главный по хозяйству, т. к. я попросил выделить на отдел, который принимает международные делегации, бумажные полотенца (2 ШТ), чтобы повесить в туалете. Мне было стыдно, что к нам приходят послы других стран, а вытирать руки надо об штанину», — рассказал экс-чиновник.

Он также поведал о других особенностях работы на госслужбе: «По протоколу я должен был находиться с делегатами с утра до позднего вечера. Чтобы обеспечить себя обедом — надо было унижаться и выпрашивать включить себя в смету, на что обычно было говорено: «На тебя нет бюджета», — и опять же все сопровождалось нецензурной бранью. Иногда везло, и кто-то из состава делегации отбивался от группы, и мне перепадало с барского стола, или администратор заведения кормила в коморке».

Работать приходилось по 12 часов, что дополнительно не оплачивалось — как и работа в выходные дни. Как оказалось, в Белоруссии не могут даже обеспечить переводчика при визите официальной делегации из Омана. В инвестиционном отделе Мингорисполкома не было людей, которые бы говорили на английском на уровне больше, чем спросить «как пройти в библиотеку».

Академия управления при президенте Республики Беларусь предстала отнюдь не как «кузница кадров» высочайшего уровня. Кедрун описал свою учёбу в Институте государственной службы этого как бы элитного заведения.

«Учеба напоминала детский сад, а отметки за экзамен выставляли в соответствии с должностью. На всех зачетах и экзаменах единственный вопрос ко всем был такой: «А где вы работаете и в какой должности?». Был только один преподаватель который осмелился поставить мне 4 из 10 за курсовую (я его сделал за 10 минут). Остальные отметки были 9 и 10, возможно, редко было 8. Вот такое «Два высших образования» у наших руководителей», — рассказал выпускник об учёбе ИГС АУ.

После этого Кедрун был повышен до начальника отдела международного экономического сотрудничества с задачей помогать предприятиям Минска выводить продукцию на международный рынок. Выглядела она так: «По итогу 80% моих обязанностей состояло в том, чтобы получить факс от всех госпредприятий Минска с информацией о выставках за рубежом и сколько и чего они продали. Перенести это все с факсовой бумаги в таблицы, распечатать и отправить в Министерство экономики. Мое предложение отправлять нам отчеты по электронной почте было отклонено — «не положено».

После одного месяца работы Кедрун понял, что больше не может так работать. «Я деградировал и не мог смотреть на этот бардак», — признался он.

«Когда до увольнения оставалось 3 дня — мне сказали, что меня не уволят т. к. грядут сокращения и они не хотят потерять ставку в отделе. Мол «ты нас подставил — мы тебя подставим. Хочешь уходить — по статье будет». Пришлось околачивать порог руководства 2 дня — мне говорили, что я предатель, так нельзя, что я никому не нужен за стенами исполкома и не смогу найти работу. В общем меня пытались запугать — не получилось. Уволили по соглашению сторон», — сообщил экс-чиновник.

Кедрун призвал перестать бояться, слушать свою совесть и фиксировать нарушение закона на видео смартфонов.

«Самое худшее, что сможет произойти, — вы потеряете свою низкооплачиваемую работу. Поверьте, простой белорусский народ вас поддержит и не оставит на улице. Не бойтесь статьи в трудовой книжке — она не станет помехой для трудоустройства в частном бизнесе, а скорее наоборот, — уверен Кедрун. — Посмотрите на медиков — во время вируса они стали героями! Не государство, а именно простые люди готовят им обеды, помогают средствами защиты и деньгами».

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