Киев, , 16:48 — REGNUM Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук подтвердила, что закон о всеукраинском референдуме принимается, в первую очередь, для окончательного урегулирования вопроса о продаже земли.

Об этом она заявила журналистам сегодня, 9 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик также перечислила другие возможные темы для вынесения на референдум уже в ближайшее время — о переходе к двухпалатному парламенту и уменьшению количества депутатов Рады.

Также Верещук не исключила, что на референдум может быть вынесен вопрос о легализации игорного бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде Украины сегодня, 9 июня, официально зарегистрирован президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум». В законе о продаже земли, принятом на Украине весной нынешнего года, говорится, что вопрос продажи актива иностранцам будет решаться исключительно на референдуме.