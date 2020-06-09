Москва, , 16:44 — REGNUM Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о самообложении граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня. Обсуждение законопроекта намечено на 10 июня.

Предполагается, что самообложение станет добровольным участием граждан в финансировании работ по благоустройству, развитию территории, реализации каких-либо проектов местного значения. Самообложение может быть запущено по решению общего схода граждан (референдума). Граждане сами определяют, какие работы и в каком объеме нужно выполнить: где проложить дорогу местного значения, какие коммуникации подвести, как разбить зеленую зону. Соответственно определяется объем затрат и взнос с каждого жителя: в меленьком селе собирают по 100 рублей, более зажиточные поселения могут договориться о взносе одну-две тысячи рублей, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

Местные и региональные власти рассматривают такое волеизъявление граждан как приоритет перед другими проектами, дополняя собранную сумму необходимыми бюджетными средствами.

Законопроект внесло в Госдуму заксобрание Татарии в декабре 2019 года. Предлагается ввести возможность проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории населенного пункта (например, район индивидуальной жилой застройки в городе, группа многоквартирных жилых домов и так далее).

«В ходе обсуждения документа я отметил, что пример Казани — это образец правильного построения очень нужной работы, повод для гордости. Но вместе с тем, есть территории, которым собственный бюджет просто не позволяет развивать самообложение. Даже если взять соседние республики: Чувашию, Марий Эл, Мордовию и другие — финансовая часть у них не такая позитивная, чтобы успешно вовлекать население в систему так называемой «непосредственной демократии», — сказал Кидяев.

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