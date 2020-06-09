Париж, 9 июня 2020, 16:43 — REGNUM Прокуратура Парижа начала разбираться, насколько правомочными были и остаются действия правительства в условиях пандемии, сообщило 9 июня Agence France-Presse.
Расследование, пока предварительное, деятельности французского правительства надзорное ведомство начало 8 июня. Соответствующее заявление сделал парижский прокурор Реми Эйтц.
Целью этой работы является проверка, были ли допущены правительством при принятии решений в условиях пандемии какие-либо нарушения уголовного кодекса Франции.
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Напомним, это расследование стало результатом множества исков, поданных на деятельность правительства Франции в период пандемии.
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