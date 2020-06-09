Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев пригласил президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 450-летия служения донских казаков Российскому государству и окончания строительства музея «Самбекские высоты», передаёт ИА REGNUM.

По словам главы региона, юбилейной дате будет посвящён ряд мероприятий, в том числе международного уровня. В частности, состоится Всемирный конгресс казаков.

Кроме того, в Неклиновском районе завершено строительство музея «Самбекские высоты», о создании которого попросили фронтовики и поисковые отряды. Открытие запланировано на 30 августа — День освобождения Ростовской области.

«Спасибо вам за это приглашение», — ответил глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 9 июня, в ходе онлайн-совещания донской губернатор Василий Голубев обратился к президенту России за финансовой поддержкой в реализации трёх крупных проектов, а также заручился поддержкой президента России на сентябрьских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России ещё в декабре 2019 года не исключил своего участия в VI Всемирном конгрессе казаков, который пройдет на Дону. Однако его участие в торжествах зависит от рабочего графика.

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