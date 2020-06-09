Дамаск, , 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Неизвестные боевики попытались подорвать один из российских бронеавтомобилей «Тигр» в конечной точке маршрута патрулирования.

«При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства. В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал», — сообщил представитель Центра.

По уточненным данным, при развороте в четырех км от города Кобани, российский броневик «Тигр» выехал за пределы автотрассы и задним колесом наехал на противопехотную мину.

Один из российских военнослужащих получил незначительные ушибы.

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