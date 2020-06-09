Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину за финансовой помощью в реализации трёх крупных проектов. Об этом шла речь сегодня, 9 июня, в ходе онлайн-совещания, передаёт ИА REGNUM.

Так, глава региона попросил финансовой поддержки в оснащении медицинским оборудованием строящейся инфекционной больницы, при создании транспортного кольца протяжённостью 110 километров вокруг Ростова-на-Дону, а также в освоении территории бывшего аэропорта на проспекте Шолохова.

Глава российского государства ответил, что даст ряд поручений правительству РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ростовской области Василий Голубев также заручился поддержкой президента России на выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2020 года.