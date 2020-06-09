Кишинёв, , 16:30 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от Демократической партии (ДПМ) Анджел Агаке решил покинуть партию демократов и парламентское большинство и присоединиться к депутатской группе Pro Moldova. Как передает ИА REGNUM, парламентское большинство в лице социалистов и демократов тем самым сократилось до минимальных 51 из 101 депутата.

Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду приветствовал шаг Агаке и заявил, что это поможет «найти выход из кризиса».

Отметим, что группа Pro Moldova считается близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Ранее президент Молдавии Игорь Додон обвинил Плахотнюка в том, что именно он стоит за подкупом депутатов из парламентского большинства и попыткой отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику.

В последние месяцы сразу несколько групп депутатов покинули фракцию Демпартии и парламентское большинство. Тепреь в парламентской фракции ДПМ осталось 14 депутатов из 30, которые были в ней после выборов в феврале 2019 года.

В июне 2019 года Плахотнюка отстранили от власти в Молдавии, и с тех пор он скрывается в США.