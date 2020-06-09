Вилючинск, Камчатский край, , 17:05 — REGNUM Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» возвратился из дальнего похода на базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске (Камчатка). Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

На родном пирсе моряков-подводников встретили представители командования подводных сил ТОФ и офицеры штаба соединения подводных лодок. Командир атомного подводного ракетоносца капитан 2 ранга Дмитрий Логунов доложил о выполнении поставленных задач, отличном состоянии здоровья экипажа и исправном состоянии материальной части корабля.

На торжественном митинге, посвящённом возвращению из дальнего похода, командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил моряков-подводников с успешным решением поставленных задач, поблагодарил экипаж за службу и по старой традиции вручил командиру атомохода жареного поросенка.

Напомним, «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой стратегического назначения 4-го поколения, построенной по проекту 955 «Борей» на заводе «Севмаш» и переданной флоту в декабре 2014 года. В состав ТОФ «Владимир Мономах» вошёл в сентябре 2016 года.

В октябре 2019 года у побережья Камчатки прошли учения, в которых подводные крейсеры-близнецы (оба относятся к проекту 955 «Борей») отработали ситуацию дуэли. Экипажи атомоходов «Александр Невский» и «Владимир Мономах» занимались тренировкой атаки и контратаки вражеской подводной лодки при обоюдном применении гидроакустических средств и средств поражения противника.

Как сообщало ИА REGNUM, новая стратегическая атомная субмарина-ракетоносец «Князь Владимир» будет официально включена в боевой состав Военно-морского флота России уже в июне текущего года. Это первый подводный крейсер, построенный по усовершенствованному проекту «Борей-А».

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