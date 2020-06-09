Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Ракетные катера в Балтийском море отработали артиллерийское поражение воздушных целей во время военных учений НАТО Baltops, сообщает 9 июня пресс-служба Балтийского флота.

Воздушные мишени были поставлены истребителем Су-27, а корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Серпухов» и «Ливень» уничтожили их из 76-мм и 30-мм артиллерийских установок.

«На время проведения боевых стрельб морские полигоны, находящиеся в непосредственной близости от побережья Калининградской области, были объявлены временно опасными для гражданских судов и авиации», — сообщает пресс-служба флота.

Безопасность района артиллерийских стрельб обеспечивали около 10 кораблей и судов обеспечения Балтфлота.

Как сообщало ИА REGNUM, в военно-морских учениях НАТО Baltops-2020, которые продлятся с 7 по 19 июня, задействовано 29 кораблей, а также 29 самолетов и вертолетов и порядка трёх тыс. военнослужащих из 17 стран блока НАТО, Швеции и Финляндии.

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