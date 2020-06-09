Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM В Петербурге определились с графиком и порядком работы участковых избирательных комиссий (УИК) в дни голосования по поправкам к Конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 июня в Горизбиркоме.

Напомним, голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

В Петербурге решили, что УИКи будут принимать избирателей с 25 по 29 июня только с 16:00 до 20:00 по местному времени.

30 июня участки откроются лишь на два часа — с 14:00 до 16:00.

Наконец, 1 июля, в главный день голосования, участки, как предполагается, будут работать в привычном для выборных дней режиме.

Однако голосовать граждане смогут по предварительным заявкам на своих придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, куда сочтут возможным выехать члены комиссий с урной.

«Режим работы участковой комиссии для данного голосования не должен совпадать с временем работы для организации голосования в помещении участковой комиссии», — подчеркнули в Горизбиркоме.

То есть, скорее всего, если такое выездное голосование «во дворах» и будут проводить, то лишь с 25 по 30 июня с 9:00 до 14:00.

Заметим, Центризбирком особо подчеркнул, что не считает такое растянутое на неделю голосование «досрочным», хотя в законе прописана только одна дата для голосования — 1 июля.

Напомним, о необходимости внесения изменений в Конституцию президент Владимир Путин объявил в середине января 2020 года. Голосование планировали провести 22 апреля, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Поправками предлагается внести в Конституцию упоминания бога, статуса русского языка, брака как союза мужчины и женщины, установить приоритет российского права над международным, усилить роль Государственной думы, Совета Федерации и Госсовета, гарантировать индексацию пенсий, а также позволить Владимиру Путину баллотироваться на новый президентский срок и потенциально оставаться лидером страны до 2036 года.

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