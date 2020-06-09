Киев, , 16:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также — главой комитета по вопросам разведки при президенте.

Об этом сегодня, 9 июня, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента.

Отдельно отмечается, что такое решение принято «с подачи» главы офиса президента Андрея Ермака.

Издание напоминает, что еще во времена президентства Виктора Ющенко Демченко работал в президентском аппарате, а во времена Виктора Януковича Демченко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел.

«В МИД он курировал российское направление и участвовал в подготовке харьковских соглашений (соглашения, согласно которым Украина продлила срок базирования ЧФ РФ в Крыму в обмен на скидку на газ, подписано в 2010 году — ред.). Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником президента и работал в контактной группе по Донбассу», — говорится в материале.

Также издание отмечает, что поскольку во времена президентства Януковича Демченко работал первым замглавы МИД, он формально подпадает под действие закона о люстрации.

ИА REGNUM отмечает, что официального приказа о назначении Демченко в настоящий момент нет.