Бишкек, , 16:08 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии суд Бишкека сегодня, 9 июня, завершил рассмотрение уголовного дела по фактам коррупции при ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома на побережье Иссык-Куля, пишут киргизские СМИ.

Суд признал бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Коррупция» Уголовного кодекса и приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о музее и к 12 годам по делу об ипподроме.

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В итоге, после частичного сложения наказаний экс-главу правительства приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в пользу государства в размере 247 млн 650 тысяч сомов (228 млн рублей).

Отметим, что прокурор просил суд приговорить Сапара Исакова к 20 годам лишения свободы.

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