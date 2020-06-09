Киев, , 16:07 — REGNUM Т. н. «патриотический» лагерь Украины крайне положительно оценил инициативу Киева привлечь к переговорному процессу по Донбассу лояльных переселенцев из региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что «консультантами» от бывшей Донецкой области избраны журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, от бывшей Луганской — глава Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер. Часть этих «консультантов» — фигуры настолько одиозные, что политический деятель Анатолий Шарий сразу заявил, что на месте Донецка и Луганска отказался бы от любых переговоров до вывода этих «консультантов» из контактной группы и извинений Киева.

А вот представитель противоположного лагеря, политический эксперт Юрий Бутусов считает, что это первая системная инициатива Зеленского на переговорах с Россией за год президентства, которая не ослабляет, а укрепляет Киев.

«Украина выполняет Минские соглашения — и делегирует в переговорную группу жителей Донбасса, настоящих представителей гражданского общества. Все, Россия обязана их принять, ведь это и есть требование Минских соглашений… Впервые переговорная позиция Украины направлена не на угодливость и не на уступки суверенитета. Впервые при Зеленском мы видим, как Украина делает попытку показать себя субъектом переговоров, а не объектом», — заявил Бутусов.

Отметим, что офис президента Украины назначение новых переговорщиков пока еще официально не комментировал.