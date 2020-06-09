Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM Серьёзных оппонентов у губернатора Ростовской области Василия Голубева нет. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов, комментируя намерение главы региона баллотироваться на третий срок.

«Шансы на успех у Василия Голубева высокие. Пока серьёзных оппонентов у действующего губернатора нет, так как политические партии не обновились, а те, кто сейчас возглавляют региональные отделения, конкуренции не составят», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня, 9 июня, провёл онлайн-совещание с донским губернатором, в ходе которого одобрил намерение Василия Голубева баллотироваться на третий срок.

«Ситуация в целом в Ростовской области развивается позитивно. […] Это результат, конечно, работы всей вашей команды, всех жителей Ростовской области. Но вы возглавляете эту команду, и, разумеется, это и ваш результат. И у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успеха», — сказал глава государства Голубеву.

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