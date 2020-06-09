Киев, , 15:58 — REGNUM Законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный в Раду президентом страны Владимиром Зеленским — это «хорошая инициатива, которая давно нужна людям», заявил 9 июня украинский политолог Сергей Быков.

Он напоминает, что это только первый из законопроектов президента о так называемом «пакете народовластия» — далее должны последовать законопроекты о местных референдумах, об электронных петициях и об отзыве депутатов.

«Закон о референдуме реализует статьи Конституции, которые гарантируют людям право на референдум. Только люди на референдуме смогут вносить изменения в 1, 3 и 13 разделы Конституции, принимать решение об изменении территории Украины и принимать общенациональные решения. Разумеется, в законе прямо предусмотрели, что нельзя выносить на референдум вопросы, которые угрожают территориальной целостности или суверенитету Украины. Также на референдуме нельзя будет отменять налоги или кого-то судить», — отмечает Быков.

Также политолог напоминает, что по этому закону решения референдума на Украине будут вступать в силу автоматически и их не нужно будет утверждать какому-либо органу власти.

«Это значит, что мы больше не увидим историю, что люди пришли на референдум и приняли решение, а власть эти решения проигнорировала», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде Украины сегодня, 9 июня, официально зарегистрирован президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум». Дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента пока что неизвестна.