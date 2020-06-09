Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Участие губернатора Ростовской области Василия Голубева в сентябрьских выборах главы региона стало очевидно весной 2020 года. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.

«Это было ожидаемо и ясно ещё весной 2020 года — в марте-апреле, когда возникла угроза распространения коронаируса. Василий Голубев умеет работать в чрезвычайных ситуациях», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 9 июня, поддержал намерение Голубева баллотироваться на пост главы региона на третий срок. Глава государства в ходе онлайн-совещания пожелал Голубеву успехов.

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