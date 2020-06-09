Вашингтон, , 15:57 — REGNUM На территории северокорейского аэропорта Мурим, также известного как Восточный аэродром Пхеньяна или Авиабаза К-24, строятся пять объектов. Об этом сообщает американский портал 38 North, ссылаясь на фотографии со спутников.

По мнению экспертов, на аэродроме строятся ангары для военной техники.

Отмечается, что наряду со строительством новых объектов ведётся строительство новой дороги, которая соединяет аэропорт Мурим с одной из широких улиц Пхеньяна.

Напомним, что в мае текущего года эксперты 38 North сообщали о «не катастрофической продовольственной ситуации» в КНДР.

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