Бухарест, , 15:32 — REGNUM В Румынии может быть продлён режим повышенной готовности, введенный на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Необходимость в этом видит президент Румынии Клаус Йоханнис.

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«Мы считаем, что нужно продлить режим повышенной готовности, хотя при этом будут действовать меньше ограничений», — заявил глава государства в ходе брифинга.

Йоханнис добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве. При этом он обратился к парламенту с призывом «быть ответственными и поддержать» правительство, пишет РИА Новости. Президент также подчеркнул необходимость для граждан и впредь соблюдать социальную дистанцию, носить маски в транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать гигиенические нормы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным группы стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве Румынии, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 8 июня превысило 20,6 тыс. человек, из них у 125 коронавирус подтвердился за последние сутки. Всего сначала пандемии в стране от COVID-19 умерли 1 33 человек, вылечились 14,8 тысячи пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Румынии был введён с 15 мая и должен действовать в течение 30 дней.