Киев, , 15:40 — REGNUM За время пандемии коронавируса из Польши на Украину вернулись всего 5% трудовых мигрантов, работающих в стране. Об этом заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий 9 июня, сообщило информационное агентство «УНИАН».

Посол отметил, что согласно данным Государственного статистического агентства Польши, по состоянию на декабрь 2019 года в стране проживали более 1,3 млн граждан Украины.

Цихоцкий отметил, что в момент проведения сезонных работ, численность граждан Украины в Польше может достигать 2 млн.

«По официальным итогам польских органов власти, на Украину вернулись около 5% украинцев, которые в феврале-марте находились в Польше. Это несколько десятков тысяч граждан», — рассказал он.

По словам посла, подавляющее большинство граждан Украины предпочли переждать пандемию в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские эксперты в области рынка труда заявили, что в 2020 году спрос на иностранных работников в Польше вырос на 20%.

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