Киев, 9 июня 2020, 15:40 — REGNUM За время пандемии коронавируса из Польши на Украину вернулись всего 5% трудовых мигрантов, работающих в стране. Об этом заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий 9 июня, сообщило информационное агентство «УНИАН».
Посол отметил, что согласно данным Государственного статистического агентства Польши, по состоянию на декабрь 2019 года в стране проживали более 1,3 млн граждан Украины.
Цихоцкий отметил, что в момент проведения сезонных работ, численность граждан Украины в Польше может достигать 2 млн.
По словам посла, подавляющее большинство граждан Украины предпочли переждать пандемию в Польше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские эксперты в области рынка труда заявили, что в 2020 году спрос на иностранных работников в Польше вырос на 20%.
Читайте также: Спрос на украинских мигрантов в Польше на 20% выше, чем год назад — эксперт