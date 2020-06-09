Джакарта, , 15:26 — REGNUM Разработка будущих истребителей KF-X / IF-X, проекта совместного предприятия Южной Кореи и Индонезии, продолжается после получения первых поставок двигателей от GE Aviation, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что поставка двигателей обеспечила бесперебойную работу проекта KF-X / IF-X, даже несмотря на то, что у индонезийской стороны есть просроченные платежи по финансированию проекта.

Сообщается, что Индонезия задолжала около 415 миллионов долларов США.

Предполагается, что в общей сложности 15 двигателей и шесть опытных образцов будут изготовлены для совместной программы в 2021 году, а первый полет ожидается в 2022 году. Завершить разработку программы планируется в 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди примет участие в онлайн-встрече стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), чтобы обсудить план Израиля по аннексии территории Палестины.

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