Москва, , 15:24 — REGNUM Госдума в осеннюю сессию намерена заслушать отчеты руководства АСВ и ДОМ. РФ о ситуации с вкладчиками и обманутыми дольщиками, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил зампреду нижней палаты парламента Алексею Гордееву («Единая Россия») создать и возглавить рабочую группу «с участием профильных комитетов и фракций и подготовить данные вопросы к рассмотрению в формате пленарного заседания на осеннюю сессию».

«И правильно было бы пригласить сюда и руководителя АСВ, чтобы он о своей работе отчитался, также как и ДОМ. РФ — у нас с тем более такой формат есть», — заявил Володин.