Москва, , 15:22 — REGNUM Вопросы двустороннего сотрудничества России и Сирии в контексте скорейшего восстановления этой страны обсудил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов с сирийским послом в Москве Риядом Хаддадом. Об этом сообщает 9 июня российский МИД.

Дипломаты подробно обменялись мнениями о перспективах развития ситуации в Сирии и вокруг неё. Богданов подтвердил поддержку со стороны РФ суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также намерение помогать этой стране в борьбе с терроризмом.

Богданов и Хаддад обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Дамаска в экономической и гуманитарной областях, нацеленного на скорейшее восстановление Сирии после войны.

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