Москва, , 15:10 — REGNUM Московская городская дума рассмотрит проект постановления о недоверии председателю законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову («Единая Россия») в установленном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МГД.

«Как только проект поступит в установленном порядке, он, безусловно, будет рассмотрен», — ответили в пресс-службе, сославшись на соответствующее заявление самого Шапошникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня группа из депутатов из числа представителей трёх фракций Мосгордумы инициировала процесс рассмотрения отставки председателя МГД.