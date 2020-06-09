Москва, , 15:04 — REGNUM

Едва ли решение об отмене ограничительных мер в Москве принималось Сергеем Собяниным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 июня, комментируя заявления столичной мэрии.

Как сообщалось ранее, с 9 июня в Москве отменят цифровые пропуска, график прогулок и самоизоляцию. Кроме того, будут открыты салоны красоты, фотостудии, агентства по подбору персонала, кладбища и некоторые другие объекты.

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«Первое и самое главное, что мне хотелось бы сказать в связи с отменой в Москве режима изоляции, это то, что, по моему глубокому убеждению, данное решение принималось не Собяниным. Участвовал он или нет, не знаю, но просто невозможно не обратить внимание на недавнее поручение главы правительства о проверке законности введённых в Москве изоляционных мер, с одной стороны, и на критические для Сергея Собянина данные опросов общественного мнения о его деятельности, с другой.

Правоохранительные органы, скорее всего, подтвердят, что Собянин всё делал правильно. Иски граждан к московскому правительству московские суды, насколько мне известно, в массовом порядке отклоняют. Мы, однако, живём не один месяц и не один год — пройдёт время, и всему будет дана надлежащая оценка с соответствующими выводами для политического будущего тех или иных деятелей.

Сейчас самое важное — одолеть диктат Роспотребнадзора над экономической и общественной жизнью страны и разобраться с тем, что российские политики натворили за то время, пока внимание СМИ и общества было принудительно сфокусировано на теме нового коронавируса. Такая же работа обязательно будет проведена и в регионах — особенно в тех, которые поспешили «за Собяниным» в изоляционный режим.

Внимательно надо будет понаблюдать и за тем, как поведут себя политические партии, которые на три месяца буквально «ушли в подполье». Что-то мы их не особенно в последнее время слышали — пусть отчитаются перед своими избирателями.