Москва, , 15:00 — REGNUM Вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в вопросах урегулирования региональных конфликтов обсудили 9 июня в ходе телефонного разговора заместитель министр иностранных дел России Сергей Вершинин и посол США в Москве Джон Салливан. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба российского МИД.

«В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам двустороннего взаимодействия на международных площадках», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в нем указывается, что стороны также провели обсуждение координации усилий двух стран в вопросах урегулирования региональных конфликтов.

При этом отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что межведомственные консультации с США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности должны пройти в Вене 22 июня.