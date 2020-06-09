Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин заявил, что не связывал нападение на пресс-секретаря думы Дмитрия Егоркина с конфликтом в представительном органе. Об этом спикер сказал после заседания думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Володина спросили, действительно ли он связывает избиение Егоркина с конфликтной ситуаций вокруг «коммунальной фракции» — ранее спикер раскритиковал ряд парламентариев за якобы лоббирование своих интересов в коммунальной сфере. Цитату председателя опубликовал один из новостных порталов. «Может быть, это удар по мне. За этим может стоять коммунальная фракция», — указывалось в издании.

Спикер опроверг данные сведения. «Я такого не говорил. [Об инциденте] написали некоторые СМИ, с которыми я даже не общался. Давайте дадим возможность поработать правоохранительным органам. Пока рано делать какие-либо выводы», — заявил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Егоркина напали утром 8 июня на выходе из его дома. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже осведомлён о ситуации. «Надо, чтобы правоохранительные органы провели расследование», — заявлял градоначальник. Егоркин связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

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