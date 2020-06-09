Киев, , 14:51 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова «проест» свои накопления за время работы. Об этом она заявила 9 июня в интервью информационному агентству «Украинские новости».

«Я думаю, что сейчас «съем» всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата «на руки» 38 тыс. гривен (около $1450 — ИА REGNUM). Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар», — рассказала генеральный прокурор.

Венедиктова добавила, что будет тратить свои сбережение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины заявила, что готова выписать подозрения украинским политикам, включая экс-президента страны Петра Порошенко, если на то будут основания.

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