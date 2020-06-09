Киев, 9 июня 2020, 14:51 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова «проест» свои накопления за время работы. Об этом она заявила 9 июня в интервью информационному агентству «Украинские новости».
Венедиктова добавила, что будет тратить свои сбережение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины заявила, что готова выписать подозрения украинским политикам, включая экс-президента страны Петра Порошенко, если на то будут основания.
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