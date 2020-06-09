Ачинск, Красноярский край, , 14:35 — REGNUM В Красноярском крае в отставку по собственному желанию уходит мэр города Ачинска Илай Ахметов. Об этом 9 июня сообщает региональное ИА «Запад24».

По информации журналистов, Ахметов в настоящее время находится в отпуске до 25 июня, но уже написал заявление об отставке. Если она будет принята, то возглавлять Ачинск с 26 июня временно будет первый заместитель мэра Пётр Хохлов.

Илай Ахметов возглавлял третий по численности город Красноярского края (второй — Норильск) с 2007 года. Ранее он много лет был директором «Ачинского глиноземного комбината». Какое-то время руководил Красноярским алюминиевым заводом. С 2001 по 2006 годы Ахметов был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.

Различные региональные СМИ называют возможной причиной отставки Ахметова, если она подтвердится, результатами KPI Ахметова. Напомним, что параметры оценки KPI глав муниципальных округов были представлены губернатором Красноярского края Александром Уссом в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставки главам Боготольского, Енисейского, Идринского и Манского районов Александра Белова, Сергея Ермакова, Анатолия Киреева и Николая Козелепова.

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