Амстердам, , 14:26 — REGNUM

Если в проходящем в Нидерландах разбирательстве по делу МН-17 ничего не изменится, России следует способствовать организации альтернативного судебного процесса, например, в Донецке, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 июня, комментируя информацию об отказе США предоставлять суду данные по этому делу.

Как сообщалось ранее, власти США проинформировали Нидерланды, что не могут официально предоставить данные (спутниковые снимки) о запуске ракеты по малайзийскому «Боингу», поскольку эти документы засекречены. При этом судьи по делу МН-17 заявили, что представители прокуратуры Нидерландов смогли ознакомиться с этими засекреченными документами «в конфиденциальном порядке».

«Проходящий в Нидерландах судебный процесс по делу о крушении малайзийского «Боинга» (рейс МН17) давно и сильно дискредитирован. Более политизированного судебного разбирательства я не помню. Так что очередной отказ США предоставить следователям и суду данные своих спутников мало что добавляет — лишь подтверждает, что основные политические установки покровителей Киева в этом деле остаются в силе.

Российская сторона все эти годы ясно и последовательно защищала свою позицию относительно причин этой катастрофы. Известно, что в первый день после возобновления заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры: показания российских радаров и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая «Боинг», принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории.