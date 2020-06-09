Москва, , 14:25 — REGNUM Невозможность перелётов специалистов за рубеж и из-за рубежа в Россию являлась одним из главных барьеров для нормальной деятельности многих российских компаний. Об этом 9 июня заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

«Сейчас начинается упрощение въезда людей по служебной необходимости в нашу страну и поездки наших специалистов в те или иные страны, где необходимо присутствие инженерных работников, наладчиков и так далее», — заявил Климов.

«Это важный знак времени. Это говорит о том, что мы имеет больше возможности не просто на бытовом уровне почувствовать нормализацию жизни, но повлиять в том числе в значительной степени на вопросы развития экономики в позитивном плане», — указал он.

Напомним, 8 июня правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учёбы и лечения.

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