Киев, , 14:21 — REGNUM Украина будет добиваться полного исполнения Ираном всех обязательств, связанных с последствиями авиакатастрофы самолёта компании «МАУ» над Тегераном, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 9 июня в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

"На первом этапе родственники погибших должны получить так называемую «hardship» — страховку от страховых компаний. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне за возмещением понесенных убытков», — рассказал он.

Чиновник отметил, что представители Украины будут вести переговоры с иранской стороной, добиваясь полного выполнения всех обязательств, включая выплату компенсаций.

Напомним, 8 января 2020 года над Тегераном был по ошибке сбит украинский самолёт. Погибли 176 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что «чёрные ящики» самолёта не содержат никаких важных данных, способных повлиять на результаты расследования.

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