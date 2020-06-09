Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга направила официальное обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Решение приняли на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Темой обращения стало расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. У города не хватает самостоятельных средств, чтобы осуществить эту задачу — количество аварийных объектов продолжает нарастать, а расселять всех не успевают.

Автор письма — депутат Алексей Вихарев — подчеркнул, что без помощи региона завершить задачу по расселению жителей невозможно. По действующей региональной программе все нормативы уже выполнены, и для получения дополнительных денег придётся ждать ещё 4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоярском (Свердловская область) переселенцы из ветхого жилья пожаловались на предоставленные им квартиры.

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