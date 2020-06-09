Киев, , 14:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не читает популярные соцсети, в частности Facebook, из-за чрезмерного количества «ботов» бывшего президента страны Петра Порошенко.

Об этом говорится в статье издания «Украинская правда».

«Я не хожу в соцсети, и принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с «Квартала», когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас», — отметил Зеленский.

Вместе с тем, президент добавил, что ему нравился Instagram — «но сейчас нет на это времени».

ИА REGNUM напоминает, что в середине мая народный депутат от «Слуги народа» Виктория Подгорная фактически предложила заблокировать мессенджер Telegram из-за распространения в нем якобы сомнительной информации.

«Почему «Одноклассники» и «Вконтакте» закрыты, а Телеграмм цветет и распространяется, хотя часто используется в сомнительных, а иногда и преступных целях?», — задалась вопросом Подгорная.

Впрочем, инициатива депутата не получила особой поддержки.